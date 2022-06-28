Yükselme grubunda ödüller sahiplerini buldu

Denizli Süper Amatör Ligi Yükselme B Grubu maçında Irlıganlıspor deplasmanda karşılaştığı Yeşilçınarspor’a mağlup olduğu maçta ikincilik kupasını aldı

Denizli Süper Amatör Ligi Yükselme B Grubu son maçında Irlıganlıspor ile Yeşilçınarspor karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar ilk yarıda 2-0 yenik duruma düştükleri maçta 3-2 öne geçti. Son dakikalarda Irlıganlıspor’un gol atmasıyla normal süresi 3-3 biten karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayan maçta, Yeşilçınarspor penaltı atışlarını 4-2 kazanarak grubunda şampiyon oldu. Yeşilçınarspor Şampiyonluk kupasını alırken, Irlıganlıspor ise ikinci sırada yer alarak ödülünü aldı.

İkincilik kupasını düzenlenen törenle Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile Denizli Gençlikspor İl Müdürü Ömer İlman ile diğer protokol tarafından verildi. Irlıganspor Kulüp Başkanı Mehmet Akyel sezon başındaki hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını belirterek “Sezon başında bu takımı kurarken hedef belirleyerek kurmuştuk. Ceyhun hocam ile birlikte bu takımı kurmak için büyük emek verdik. Allah’ıma şükürler olsun çok karakterli oyuncu grubu ile sezonu geçirdik. İnşallah önümüzdeki sezonda hedefimiz Süper Amatör’de şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lige yükselmek olacak. İnşallah mahallemizi kasabamızı BAL’da temsil edeceğiz. Öncelikle hocama, futbolcularıma ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeni sezonda çok daha iyi ve başarılı bir takım kuracağız”

Teknik Sorumlu Ceyhun Aksoy ise “Büyüklerim abilerimiz arkadaşlarımız bu işleri sen yaparsın dediler. Bizde bu oyuncu topluluğunu topladık. Elimizden geldiği kadar gece gündüz çocuklarla beraber durmadan çalıştık ve bu noktaya geldik. Burada emeği geçen tüm oyuncularıma, yönetimime çok teşekkür ediyorum. Süper Amatör de de çok daha iyi ve başarılı bir takım kuracağımızın sözünü şimdiden veriyorum” ifadelerini kullandı.