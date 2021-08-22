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Yukatel Merkezefendi’de yeni sezon, yeni hedefler

Yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te Asbaşkanlar Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

DENİZLİ 22.08.2021, 11:43
Yukatel Merkezefendi’de yeni sezon, yeni hedefler

Yeni sezonda ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te Asbaşkanlar Veli Tefenlili ve Gökhan Gökşin, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

ING Basketbol Süper Ligi ’nde yeni sezon fikstürü çekildi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi lige İstanbul deplasmanında Anadolu Efes ile başlayacak. Biz planlarımızı 3-4 sene üzerine yaptık diyen Asbaşkan Veli Tefenlili, "Hedefimiz sadece Süper Lig ’e çıktık orada oynayıp geri dönmek değil. Biz orada hedefimizi uzun vadede Avrupa’da kupalar olarak belirledik. Önümüzdeki dönemlerde ciddi anlamda Denizli’ye çok iyi Avrupa takımlarını getirmeyi arzuluyoruz. Süper ligde ilk yılımız. Bu sezon ayağımızı yere sağlam basalım yeter. Ütopik hedefler peşinde değiliz. Tüm takımlara saygı duyan bir takımız. Denizli halkı bize inanıyor ve güveniyor. Hep birlikte başaracağız" dedi.

"Seyircimizle de buluşarak çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum"

ING Basketbol Süper Ligi’nin yeni temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Asbaşkanı Gökhan Gökşin, ilk sezonlarını sıkıntısız geçirmek için planlama yaptıklarını belirtti. Gökşin,"Denizli halkının gurur duyacağı bir organizasyon yaptık. Seyircimizle de buluşarak çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Kombine bilet satışlarımıza olan ilgi devam ediyor" diye konuştu.

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