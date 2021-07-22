Yukatel Merkezefendi Belediyesinin Süper Lig programı belli oldu

Bu sezon tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Yukatel Merkezefendi Belediyesinde yeni sezon programı şekillendi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket’te yeni sezon programı şekillendi.

9-27 Ağustos tarihlerinde Denizli’de sağlık kontrolleri ve bireysel antrenmanlar yapılacak.

Yukatel Merkezefendi, 28 Ağustos’ta ilk hazırlık maçını İzmir’de Pınar Karşıyaka ile oynayacak. 31 Ağustos- 5 Eylül tarihlerinde ise Denizli temsilcisi Antalya’da gerçekleştirilecek olan Gloria Cup’ a katılacak.

Gloria Cup’ın hemen ardından Denizli’ye dönecek olan Yukatel Merkezefendi, 8 Eylül’ a kadar kendi tesislerinde çalışacak.

Denizli temsilcisi, 9-11 Eylül İzmir Cup, ardından ise 14-18 Eylül’de Bursa Frutti Cup’ta boy gösterecek.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Başkanı Veli Deveciler, yeni sezon öncesi konuştu. Deveciler, ING Basketbol Süper Liginde Denizli ve Merkezefendi ilçemizin olması gurur verici diyerek," Bu olay, sezonun başlamasıyla bambaşka bir heyecana dönüşecek. Şehre verdiğimiz sözü tutarak organizasyonun başarısı bizleri çok mutlu etti. Şimdi daha çok çalışıyoruz. Bu sezon ve gelecek sezonlarda yine doğru işleri yapmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün öncelikle mali yapısını kontrol edeceğiz. Süper Lig’e herhangi bir borcumuz olmadan başlıyoruz. Yeni ve güçlü sponsorluklarla doğru bir planlamayla sürdürülebilir bir yapı oluşturuyoruz. Ana sponsorumuz Yukatel organizasyonun gücünü artırmıştır. Yeni ve önemli sponsorlukları önümüzdeki günlerde açıklayacağız" diye konuştu.

İç saha maçlarının oynanacağı salona değinen Deveciler, "Maçları oynadığımız PAÜ Arena Spor Salonunu baştan aşağıya yeniliyoruz. Bu arada teknik ekibin çalışmaları doğrultusunda transferi neredeyse bitirdik. Çok kaliteli, mücadeleci bir takım oluşturuyoruz. Kaptan Ümit, Altan, Hakan ve Serkan ile yeni sezonda da devam ediyoruz. Yiğitcan, Thomas Akyazılı, Emircan, Jeremy, Sestina, Upson, Rihard Lomazs takımımıza yeni katılan oyuncular. Oyun kurucu pozisyonuna bir yabancı oyuncu daha alacağız" dedi.

Aynı ekiple devam edilecek

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Başkanı Veli Deveciler, son olarak şunları söyledi:

"Teknik ekibimizle aynı şekilde devam ediyoruz. Takımımız sezona 9 Ağustos’ta başlayacak. İlk hazırlık maçını 28 Ağustos’ ta Pınar Karşıyaka ile yapacağız. Sonra turnuvalar olacak. 25 Eylülde de lig başlayacak. Umarım sağlıklı bir şekilde hazırlık dönemini geçiririz. Lige hazır bir şekilde, seyircimizle buluştuğumuz günlerin bir an evvel gelmesi en büyük temennimiz" diye konuştu.