Yörükler toyda bir araya geldi

Denizli Yörükler Derneği tarafından düzenlenen 4. Yörük Toyu, büyük bir coşku ve katılım ile Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Binlerce yıldan bu yana devam eden ve kaybolmaya yüz tutmuş Yörük gelenek, görenek, örf, adet ve yaşama biçimlerini gelecek nesillere aktarmak ve öğretmek için düzenlenen toyda Yörük Kıyafetleri, yaşama biçimi ve anlatıldı. Yörüklerin yaşam tarzlarını ve kıyafetlerini anlatan fotoğraf sergisi açıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikte Mehter Takımı da konser verdi. Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi, Mehmet Gazi Salonu’nda yapılan etkinliğe katılım yoğun oldu. Yapılan konuşmalarda Yörük Kültürünün önemine değinilerek yaşatılması için gerekli çabanın gösterilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Konuşmalardan sonra açık artırma ile Yörük çizmesi, Yatağan imalatı kılıç katılımcılara satıldı.

Yörük toyuna Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, STK temsilcileri ve davetliler ile vatandaşlar katıldı.