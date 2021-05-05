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Yolu kaybeden kaplumbağa soluğu acilde aldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde, yiyecek aradığı hastane bahçesinde yolunu şaşıran kaplumbağanın, acil servise doğru hızla ilerlediği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

DENİZLİ 05.05.2021, 12:52
Yolu kaybeden kaplumbağa soluğu acilde aldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde, yiyecek aradığı hastane bahçesinde yolunu şaşıran kaplumbağanın, acil servise doğru hızla ilerlediği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesine giren kaplumbağayı, görenlerin ilgisini çekti. Hastane bahçesine giren kaplumbağa, yiyecek arayışı esnasında yolunu kaybederek bir anda acil servise yöneldi. Hızlı adımlarla acil servise doğru ilerleyen kaplumbağanın, beklenmedik bir şekilde acile yönelmesi dikkatlerden kaçmadı. Kaplumbağayı gören hastane çalışanları ve vatandaşlar kaplumbağanın hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Acil servise kadar ilerleyen kaplumbağa daha sonra gideceği bölgenin hastane olmadığını anlayarak geldiği hızla yeşil alanlara doğru hızla ilerledi. Yiyecek aradığı düşünülen kaplumbağa kendini yeşillikler arasında değil de beton zeminde bulmasıyla birlikte daha sonra geldiği alana geri döndü.
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