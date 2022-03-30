Yoldan çıkan otomobil ters döndü, 1 kişi hayatını kaybetti

Denizli’nin Baklan ilçesinde gece saatlerinde otomobille meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu konumunda bulunan 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Baklan ilçesi Boğaziçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 48 D 2833 plakalı otomobille Çal ilçesi Mahmut Gazi Mahallesi’ne seyir halinde olan bir aile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Otomobille şarampole yuvarlanan araç ters döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Hüsamettin Mangır yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.