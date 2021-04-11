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Yoldan çıkan kamyon eve çarptı

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkan kamyon eve çarparak durabildi.

DENİZLİ 11.04.2021, 09:35
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Yoldan çıkan kamyon eve çarptı

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkan kamyon eve çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre Uşak’tan Dinar’a giden A.A. Yuvaköy mahallesinde idaresindeki 64 EL 484 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan kamyon yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazadan sonra sürücü A.A. kamyondan kendi imkanları ile çıktı. Sürücünün sağlık kontrolü kaza alanına gelen ekipler tarafından yapıldı. Olayda yaralanan olmazken kaza maddi hasarla atlatıldı.
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