Yolcu koltuğundan uyuşturucu çıktı

Denizli’ye uyuşturucu madde getiren 2 şüphelinin kullandığı aracın yolcu koltuğunun alt kısmındaki çorap içerisine gizlenmiş 511 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Denizli’de çevre illerden uyuşturucu madde getirileceği yönünde alınan bilgi üzerine harekete geçen ekipler şüphelilerin kullandığı aracı takibe aldı. Düzenlenen operasyonda, araç kullanarak uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 2 şüpheli, kent girişinde durdurularak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin aracında yolcu koltuğunun alt kısmında çorap içerisine gizlenmiş vaziyette 511 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan tutuklandı.

Öte yandan yapılan bir diğer operasyonda çok sayıda satışa hazır vaziyette, çeşitli miktarlarda esrar maddesi, eroin maddesi ve uyuşturucu hap yakalanan 12 şüpheli şahıs tutuklandı. Toplam tutuklanan şüpheli sayısı 14’e yükseldi.