YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, PAÜ öğrencileriyle bir araya geldi

Kuruluşunun 30. yılı münasebeti ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen ‘30 Yıl 30 Tema Etkinlikleri’nin ikinci gününde Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a makam ziyareti gerçekleştirmesinin ardından PAÜ Senato Üyeleri ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı makamında ağırlayarak üniversitenin genel durumu hakkında istişarelerde bulundu. Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Necip Atar, Prof. Dr. Bilal Söğüt, Prof. Dr. Selçuk Yüksel de bulundu. Ziyaretin sonunda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ziyaret defterini imzaladı.

Makam ziyaretinin ardından heyet, Pamukkale Üniversitesi Senato Toplantısını gerçekleştirmek üzere Pamukkale Üniversitesi Senato Salonu’na teşrif etti. Toplantıda, tüm senato üyeleri ile tek tek tanışıp görüşen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri ile kurumları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyet sonrasnda Denizli’nin çeşitli ilçelerden gelen günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş yerel meslek gruplarını tanıtmak için oluşturulan ‘Kaybolan Meslekler’ temalı stantlarını, yarışmalarda PAÜ’yü temsil eden PAÜ takımları stantlarını ve sonrasında öğrenci toplulukları stantlarını ziyaret etti. Stant ziyaretlerinin ardından heyet, ana salona geçerek burada düzenlenen PAÜ öğrencileri ile buluşma programına katıldı.

Rektör Kutluhan: “YÖK Başkanımızla öğrencilerimizi bir araya getirmenin mutluluğu içindeyiz”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan programda yaptığı konuşmada, “Bir hayalimiz vardı. Geçtiğimiz yıl, bu sene eğitim öğretim yılının açılmasının akabinde Pamukkale Üniversitesi’nin kurulmasının 30. yılı sebebiyle ‘30 Yıl 30 Tema Etkinlikleri’ yapalım. Bu etkinlikler çerçevesinde YÖK Başkanımızla öğrencilerimizi bir araya getirelim. Üniversitemizin 30. yıl etkinlikleri çerçevesinde YÖK Başkanımızla öğrencilerimizi bir araya getirmenin mutluluğu içindeyiz” dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar programda gerçekleştirdiği konuşmasında, “Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan başta olmak üzere PAÜ Yönetimi ve PAÜ Senatosunu ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyorum. Pamukkale Üniversitesi’nin 30. yılını kutluyorum. Hakikaten Pamukkale Üniversitesi heyecan verici bir üniversite. Bir yükseköğretim kurumu olan üniversite için eğitim hayatında otuz yıl az değil çok da değil! Bu açıdan daha nice 30 yıl diliyorum. Pamukkale Üniversitesi, Türkiye’nin çok güzel şehirlerinden birinde kurulmuştur” ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar programın son kısmında ise sağlık çalışanlarının özlük hakları, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), mezunlar için devlet kontenjanları ve atamalar, YÖK burs ve staj imkânları gibi konularda öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.