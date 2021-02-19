Yıllar önce hayali kurulan okulun temeli atıldı

Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi’nin temeli atıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yıllar önce hayali kurulan İmam Hatip Okulu ve Lisesi’nin gerçeğe dönüştüğünü ifade etti.

Pamukkale Belediyesi, Deliktaş mahallesinde Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi’nin temelini attı. Törenin açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, hayal olarak düşünülen İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi’nin gerçeğe dönüşmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Yapılacak olan okulun detaylarını paylaşan Başkan Örki, “Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi’nin maliyeti 9.5 milyon TL. Toplam 6 kat ve 24 derslikten oluşacak okulun inşaatı 200 günde tamamlanacak ve bitirme tarihi 29 Temmuz 2021 olacak. Bu okulun yapılmasında öncülük eden Muhammet Serter amcamız başta olmak üzere arsalarını bağışlayan tüm hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Yeni dönemde ilk törenin Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi’nin temelinin atılmasıyla gerçekleştiğini de hatırlatan Başkan Örki, “Korona virüs nedeniyle yaklaşık 1 yıldır temel atma ya da açılış yapma imkanımız olmadı. Ama biz bu zaman içinde birçok önemli çalışmaya imza attık. 2 mahallemizde mahalle konağı yapımına başladık ve bitirmek üzereyiz. 6 tane kapalı pazar yerini hizmete açtık. 23 mahallemizde 230 bin metrekare beton kilit parke taşı döşeme işini gerçekleştiriyoruz. Akhan’da 30 bin metrekarelik devasa bir parkı bitirmek üzereyiz. Türkiye’nin en büyük tematik şehir ormanı olan Seyir Tepesi’ni sessiz sedasız hizmete sunduk. Bunların hiç biri için tören yapamadık. Umarız bu hayırlı iş yapacağımız diğer güzel işlerin temelini oluşturur” ifadelerini kullandı.

“Denizli, hayırseverlerin değer kattığı bir il”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Lisesi’nin kendisi için çok büyük öneme sahip olduğunu söyleyerek, “Denizli’deki ilk imzaladığım protokol bu okul için olmuştu. Bunun hayata geçmesini görmek beni ayrıca gururlandırıyor. İnşallah tamamlandığında açılışını da görmek nasip olur. Denizli, hayırseverlerin değer kattığı bir il. Başta Muhammet Serter ağabeyimiz olmak üzere bağışta bulunan tüm hayırseverlerimize ve okulun yapımını üstelenen Pamukkale Belediyesi’nin değerli başkanı Avni Örki’ye teşekkür ederim” diye konuştu.