Yılın ilk gününde Bahar havası

Denizli’de yeni yılın ilk gününde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı fırsata dönüştürenler, güneşin keyfini çıkardı.

Denizli’de yeni yılın ilk gününde güneşli hava etkili oldu, vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda Denizli’de soğuk ve yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesi birçok kişiyi sevindirdi. Bir süredir il ve ilçelerde devam eden fırtına, kar ve yağmur yağışının ardından yeni yılın ilk gününde çıkan güneş ile birlikte vatandaş sokaklara döküldü. Gün içerisinde kent merkezindeki sıcaklık 12 derece ölçülürken, Sıcak havayı fırsat bilen yerli halk ve yılbaşı tatili için bölgede olan yabancı turistler, güneşin tadını çıkarmak için işlek cadde sokaklara akın etti. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, il merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu. Denizli’de güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, yeşil alan ve parklarda zaman geçirdi.