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Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında bir ev kül oldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde, elektrik hattına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında tek katlı prefabrik ev kül oldu.

DENİZLİ 03.06.2022, 09:26
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında bir ev kül oldu

Denizli’nin Buldan ilçesinde, elektrik hattına yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında tek katlı prefabrik ev kül oldu.

Olay, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sıdıka Alkan’a ait tek katlı prefabrik evde, elektrik hattına düşen yıldırım sonucu yangın çıktı. Yangına Yenicekent Mahallesi’nde yaşayan Sıdıka Alkan’ın komşuları ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangında emekli maaşıyla geçinmeye çalışan Sıdıka Alhan’ın prefabrik evi kullanılamaz hale geldi. Hiçbir eşyası kurtulmayan Sıdıka Alkan, yangından yara almadan kurtulurken, oluşan maddi hasar nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

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