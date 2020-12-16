Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00 ile 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının detaylar açıklandı.

Denizli İl Umum Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında toplandı. İçişleri Bakanlığının 15.12.2020 tarihli “Korona virüs Ek Önlemler” konulu yazısı dolayısıyla, yapılan açıklamada 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamın da ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi. Hafta içi ve hafta sonlarında 10.00 ile 24.00 saatleri arasında lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerler belirlenen saatler arası paket servisi yapabilecekler. Balıkçılar ise Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 ile 17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecekleri belirtildi.

Öte yandan, ana sınıfları ile ilgili uygulamalar devam ederken, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının 15.12.2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebileceğine karar verildi.