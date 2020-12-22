Yılbaşı gecesi otellerde eğlence yasak

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yaklaşan yeni yıl öncesi bazı otel ve konaklama tesislerinde yemekli ve müzikli eğlence programı reklam ve afiş hazırlığı üzerine olağanüstü toplandı. Bu kapsamda otel ve konaklama tesislerinde kesinlikle kayıt müziğe dahi müsaade edilmeyeceği kararı alındı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri konusunda olağanüstü toplandı. Toplantının ana gündem maddesi ise korona virüs salgınına rağmen yaklaşan yeni yıl sebebiyle eğlence planı yapan işletmelere yönelik tedbirler üzerine oldu. Yeni yıl öncesi bazı otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencesine yönelik yemekli ve müzikli eğlence programları reklamı yapılması üzerine yeni kararlar alındı. Alınan kararlar doğrultusunda Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri için sosyal mesafe başta olmak üzere temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle yılbaşı kutlama programları, eğlence düzenlenmesine izin verilmeyecek. Saat 22.00’den itibaren hiçbir şartta müzik yayınına olmayacağı kararı alındı. Emniyet güçleri tarafından yapılan denetimlerde restoran ve lokantalarda bulunan kişilerin konaklama için bildirilmiş kişiler olup olmadığı kontrol edilecek.

Sıcak hava balonlarında çalışanlar kısıtlamadan muaf olacak

Turizmin devamlılığının sağlanmasını temin etmek amacı göz önüne alınarak, Pamukkale’de sıcak hava balonu ile ticari taşımacılık yapmak üzere ruhsatlandırılan, balon işletmeleri tarafından otellerde ikamet etmekte olan turistler için uçuş operasyonları gerçekleştiren sıcak hava balonu çalışanlarını bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Ayrıca yapıların inşası sırasında üretilen imalatların uygunluğuna yönelik yürütülen denetim faaliyetleri kapsamında yapı denetim ve laboratuvar kuruluşlarında görevli çalışanların, Görevlendirilen kişinin adı/soyadı, ikamet adresi ve görev yeri, görevli olacağı tarih ve saat aralığı, kullanilacak ulaşım vasıtası bilgilerinin yer alacağı ve belgenin ilgili kurum amiri tarafından onaylanacağı bir "Görevlendirme Belgesi" ibraz etmeleri şartı ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.