Yetenek taraması için spor malzemeleri dağıtılacak

Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi çerçevesinde Denizli’de yapılan taramalarda başarılı olup branşlara yönlendirilen 446 öğrenciye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri 20 Ocak Cuma günü yapılacak törenle dağıtılacak.

Türk Spor tarihinin en büyük alt yapı projesi olarak görülen Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programında çalışmalar devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle hayata geçirilen proje çerçevesinde bugüne kadar yurt çapında yüz binlerce öğrenci yetenek taramalarından geçti. 2017-2018 Eğitim Öğretim Döneminde başlayan Sportif Yetenek Taraması çalışmalarında tüm yurtta ilkokul 3. Sınıf öğrencileri taramalardan geçti. Denizli’de il geneli ve tüm ilçelerde uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşen taramalarda ise bugüne kadar 28 bin 518 öğrencinin boy-kilo, esneklik, oturma yüksekliği ve kulaç uzunluğu, dikey sıçrama, el kavrama kuvveti, geriye sağlık topu atma, çabukluk-çeviklik ve 20 mt sürat koşusu gibi alanlarda yetenekleri test edildi. Elde edilen sonuçlar Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Başkanlığı veri tabanına kaydedilirken yetenekli olduğu tespit edilen bin 34 öğrenci ikinci aşama olan eğitim aşamasına geçti.

446 sporcuya spor malzemeleri dağıtılacak

2017-2018 yılları arasında yetenekli oldukları tespit edilen ve yatkın olduğu spor branşlarına yönlendirilen 446 öğrenciye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemeleri gönderildi. 20 Ocak Cuma günü saat 17.30’da Pamukkale Yurdu Sosyal Tesisleri Konferans Salonunda yapılacak programla bu malzemelerin dağıtımı gerçekleşecek.