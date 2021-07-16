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Yeşilköyspor’dan görkemli 52. yaş kutlaması

Denizli’de faaliyet gösteren kulüpler arasında alt yapıya verdiği önem ve yetiştirdiği futbolcular ile dikkat çeken Yeşilköyspor, 52’nci yaş gününü görkemli bir spor şenliğiyle kutladı.

DENİZLİ 16.07.2021, 14:00
Yeşilköyspor’dan görkemli 52. yaş kutlaması
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Denizli’de faaliyet gösteren kulüpler arasında alt yapıya verdiği önem ve yetiştirdiği futbolcular ile dikkat çeken Yeşilköyspor, 52’nci yaş gününü görkemli bir spor şenliğiyle kutladı.

Yeşilköyspor Kulüp Başkanı Ekrem Civan, ilk kuruldukları günün heyecanı ile görev yapmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Civan “Şu mutluluğu gerçekten hiçbir şeye değişmem. 52 Yıllık bu çınarın 48 yılında bende içindeydim 24 yıl futbol oynadım 24 yılda yöneticilik yapıyorum. Çocuklarımızın gözlerindeki neşe bana her şeyi unutturuyor. Belediye başkanımız Şeniz Doğan ve il başkanımız geldi, il müdürlerimiz geldi herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum çok neşeliyim tarif edemiyorum içimdeki mutluluğu” dedi.
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