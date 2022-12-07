Yeşilçınar deplasmanda kaybedilen iki puana üzülüyor

TFF Gelişim Ligi 9. Grup 10. haftasında deplasmanda Yatağanspor ile 2-2 berabere kalarak haftayı bir puan ile kapatan Güreller Lojistik Yeşilçınarspor’da buruk sevinç yaşanıyor.

Yatağan Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Asım Aksungur ve Süleyman Kavuncu’nun attığı gol ile 2-0 önde kapatan Güreller Lojistik Yeşilçınarspor ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollere engel olamadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Yeşil beyazlılar bu sonuçla puanını 8’e çıkardı ve 12. sıradaki yerini korudu. Haftanın ilk antrenmanını Şirinköy Stadı’nda Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ yönetiminde yapan ve 11. haftada karşılaşacağı Didim Belediye Saygın Yapı Spor maçının hazırlıklarına başlayan G. L. Yeşilçınarspor 3 puana odaklandı.

“Daha da iyi olacağız”

Yatağanspor maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ, Yatağan deplasmanına iyi hazırlanarak çıktıklarına dikkat çekerek, “Hedefimiz oradan 3 puan ile dönmekti. Maçta da oyuna iyi başladık. İlk yarı 2-0 öne geçtik ve ilk yarıyı böyle tamamladık. İlk yarıda rakip taraftarların ve oyuncuların biraz agresif olması nedeniyle bazı olaylar meydana geldi. Orada bizim biraz dengemizi bozmaya çalıştılar. Tabi ki bizde onlara biraz ayak uydurunca onların istediği oldu. İkinci yarıda da talihsiz iki gol yedik. Maalesef bir puan ile döndük. 3 haftadır da iyi bir serimiz var. Önümüzdeki maça hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Didim karşısında çıkışımızı sürdürmek istiyoruz”

Yatağanspor maçının başarılı isimleri arasında yer alan ve bir gol kaydederek bir gol pası veren Süleyman Kavuncu da, “Yatağan maçında iyi bir oyun sergiledik ve 2-0 öne geçtik. İlk yarı 3-0, 4-0 öne geçebilirdik. İkinci yarının başında rakip bir gol buldu. O golle biraz daha moral ve motivasyonları arttı ve toparlandılar. İki duran toptan gol yedik ama öne de geçebilirdik. Onlarda yakalayabilirdi. Son dakikada yakaladığımız bir pozisyon var stoper son anda ayağını soktu. O olsa 3 puan ile dönecektik. İyi mücadele ettik. Neticede bir puan ile döndük. Önümüzdeki maçta çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz” diye konuştu.

”Kazanarak devre arasına iyi girmek istiyoruz”

Yeşil beyazlı takımın genç futbolcusu Mert Sarıkuş, “Yatağan maçına çok iyi başladık. İlk yarıyı 2-0 önde kapattık. İkinci yarı skoru koruyamadık. Maç 2-2 berabere bitti. 4-5 haftalık iyi giden bir sürecimiz var. İnşallah devre arasına kadar bunu devam ettirip, Didim Belediyespor maçını da kazanarak devre arasına iyi girmek istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Buruk sevinç yaşıyoruz”

Yatağan deplasmanında çok iyi mücadele ettiklerini belirten Asım Aksungur, “Takım olarak iyi mücadele ettik. Oraya giderken tek düşüncemiz 3 puan almaktı. 2-0’da öne geçtik. İkinci yarının başında erken gol yiyince biraz oyundan düştük. Moralimiz bozuldu. Aslında oyunu tutmamız gerekiyordu ama tutamadık. Üçüncü golü de atabilirdik onlarda atabilirdi ama olmadı. Deplasmandan 1 puan ile döndük. Bu nedenle içimiz buruk. 2-0’dan 2-2 olduğu için üzgünüz. Bunun dışında her şey iyiydi. Didim Belediyespor maçına da bu gün başladık. Antrenmanlarımız çok eğlenceli geçiyor. Takım olarak hepimizi bir birimize çok alıştık. Allah’ın izniyle bu hafta evimizde 3 puan almak istiyoruz. O doğrultu da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.