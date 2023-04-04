Yeşil saha bu kez takım içi kavgayla ringe dönüştü

Bölgesel Amatör Lig’de deplasmanda Yeşil Çınarspor’u 3-1 mağlup eden Yatağanspor’da, rakip sahada abartılan sevinç kutlaması tepkilere neden oldu. Ev sahibi takım seyircisi önünde kutlamaları abartan takımını uyaran ve soyunma odasına davet eden Yatağansporlu futbolcu ile takım arkadaşı arasında çıkan tartışma yeşil sahayı boks ringine çevirdi.

TFF Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 23. haftasında Denizli Şirinköy Stadı’nda oynanan GL Yeşil Çınarspor - Yatağanspor karşılaşması konuk ekibin 3-1‘lik üstünlüğüyle sona erdi. Hakemin bitiş düdüğünü çalmasının ardından, yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir manzara yaşandı. Maçın bitiminde galibiyet sevincini paylaşmak için taraftarların bulunduğu tribüne davet edilen Yatağansporlu futbolcuların, kutlamanın dozunu kaçırması gerekçesiyle rakip taraftarların tepki göstermesine neden oldu. Bunun üzerine Yatağansporlu bir futbolcu, rakip takımın sahasında sevinç gösterilerinin daha fazla abartılmaması için uyardığı arkadaşlarına soyunma odasına gitme çağrısında bulundu.

Galibiyet sevincini abartan arkadaşını uyaran futbolcu, aldığı cevapla şok oldu. Takım arkadaşı, sağduyu çağrısında bulunan futbolcunun üzerine yürüdü. Bunun üzerine iki takım arkadaşı arasında saha içinde kısa süreli bir arbede yaşandı. Yumrukların konuştuğu tartışma, emniyet güçlerinin araya girmesi ile sona erdi.