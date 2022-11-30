Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 9. haftasında evinde Bornova Yeşilova Spor’u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapatan Yeşil Çınar Spor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 9. haftasında GL Yeşil Çınar Spor, Bornova Yeşilova Spor’u Nihat Şimşek ve Asım Aksungur’un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puan ile kapattı. Ligin son haftasında almış olduğu 7 puanla 12’nci sırada bulunan Yeşil Çınar Spor’da, alınan 3 puan takımın moralini yükseltti. Bu morale Yatağanspor maçı hazırlıklarına devam eden Yeşil Çınar Spor, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Ligin son haftasında oynanan Bornova Yeşilova Spor maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Mustafa Altındağ, “Mutluyuz, kazanma isteğimiz bu hafta daha yüksekti. Kazanmak mecburiyetindeydi olduğumuz içerde oynadığımız bir maçtı. Zor bir maçtı. Oyuncularımız üst düzeyde mücadele ettiler. Son dakikada da olsa kazanmasını bildik. Oraya da kazanmak için gideceğiz. Oyuncularımızla birlikte artık takım olduk. Takım hüviyetine büründük. Oyuncularımız kendilerine olan özgüvenlerini kazandılar. İnşallah Yatağan maçını da kazanıp iyi bir seri yakalamak istiyoruz. Kazanacağız kazanmak için gidiyoruz” dedi.

“Puanlar çok zor kazanılıyor”

Haftayı 3 puan ile kapadıkları için mutlu olduklarını belirten takımın tecrübeli futbolcusu Hacı Gül ise “9’uncu haftada Yeşilova Spor’u mağlup ederek 3 puan aldık. Son zamanlardaki güzel oyunumuzu, yüksek performansımızı sahaya yansıttık. Bunun karşılığında 3 puanımızı aldık. Ligin çok zor olduğunu, sezon başında bizi zor bir ligin beklediğini zaten biliyorduk. Nitekim öyle oldu. Çok zorlu haftaları geçtik. Yeni kurulan bir oyuncu kadrosu olarak yeni uyum sürecini atlatıyoruz. Puanlar çok zor kazanılıyor. Bunu sahada görebiliyoruz ama vazgeçmeden, mücadeleyi bırakmadan son dakikaya kadar o hırsımızı ile mücadelemizi sahaya yansıtıyoruz. Bunun karşılığında da şükürler olsun maçları kazanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz kazanmak için mücadele edeceğiz”

Önlerindeki maçlarda daha iyi bir performansla oyun oynayıp, güzel sonuçlar almak istediklerini belirten takım kaptanı Samet Kartop da “Bu hafta da Yatağan maçımız var. Onun için ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu gün den itibaren kendimizi kapattık. Tamamen galibiyete odaklandık. Hiçbir maç kolay değil. Biz kazanmak için mücadele edeceğiz. Bizim grupta takımların güçleri bir birlerine eş değer. Bu nedenle bizde rakiplerimizi bilerek ölçerek sahaya çıkıyoruz. Ona göre istediklerimizi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.