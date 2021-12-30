banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmenlere müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmenlere müjde

Yeşil bir dünya için geliştirilen FutureBio projesi desteklenmeye hak kazandı

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan “Haydi, gelecek için biyobozunur plastik kullanalım!” projesi, Yükseköğretim İçin İş birliği Ortaklıkları kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

DENİZLİ 30.12.2021, 09:55
Yeşil bir dünya için geliştirilen FutureBio projesi desteklenmeye hak kazandı

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan “Haydi, gelecek için biyobozunur plastik kullanalım!” projesi, Yükseköğretim İçin İş birliği Ortaklıkları kapsamında, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyeleri, Doç. Dr. Arzum Işıtan, Prof. Dr. Cem Gök, Dr. Öğr. Üyesi Mine Sulak, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Onar, Prof. Dr. Fatma Susar ve Öğr. Gör. Ramazan Çağrı Kutlubay’ın proje ekibini oluşturduğu, insanlığın doğaya bıraktığı karbon ayak izini azaltmak, sürdürülebilir bir gelecek ve daha yeşil bir dünya için geliştirilen FutureBio projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Temel amacı toplumu, biyolojik olarak parçalanabilen plastikler hakkında sistematik ve bilimsel bir çözüm olarak bilgilendirmek ve bir eğitim platformu oluşturmak olan projede, Pamukkale Üniversitesi koordinatörlüğünde Türkiye’den Selçuk Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi, İtalya’dan Cosvitec Societa Consortile Arl, Fondazione Bruno Kessler, Universita Degli Studi Di Trento ve Indivenire srl, Almanya’dan Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Romanya’dan Unıversitatea Tehnica Cluj-Napoca, Finlandiya’dan CTRL Reality Oy ve bağlantılı ortak olarak İsviçre’den University of Applied Sciences of Southern Switzerland proje ortağı olarak görev alacak.

“AB raporlarına göre, her yıl yaklaşık 25,8 milyon ton plastik atığın yalnızca yüzde 6’sı geri dönüştürülmüş plastikten oluşuyor”

Projenin çıkış noktası olan plastik atıkların geri dönüşümü ve bu atıkların çevrede bıraktığı tahribat hakkında bilgi veren PAÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzum Işıtan; “AB raporlarına göre, plastik ambalaj parçaları, toplam çöp miktarının yaklaşık yüzde 8’ine karşılık gelmektedir. Bunların yanı sıra 5 milimetrenin altında küçük parçacıklar olan mikroplastikler nehir, göl, deniz ve okyanusların kirlenmesinde büyük bir sorun teşkil etmektedir. Uzun yıllar bozulmadan kalabilen plastik malzemeler için geri dönüşüm, enerji üretimi için yakma, kompostlama veya toprakta biyolojik bozunma bertaraf işlemleri olarak sayılabilir. AB’de her yıl yaklaşık 25,8 milyon ton plastik atık üretildiği ve kullanılan plastik ürünlerin yalnızca yüzde 6’sının geri dönüştürülmüş plastik olduğu belirtilmektedir. FutureBio projesinin bu temel önceliklere katkı sağlamak amacıyla geliştirildi” dedi.

Öğrenciler biyopolimerler ile tanışacak, geleceğe daha yaşanılabilir bir çevre bırakacak

Doç. Dr. Arzum Işıtan projeleri ile ilgili verdiği bilgi ise şöyle; “Bu proje, Avrupa Birliği’nin eğitim ve öğretim alanında bireylerin ve grupların öğrenme faaliyetlerinde iş birliğini geliştirme, kaliteyi artırma ve yeniliği teşvik etme stratejisine uygun olarak hazırlanmıştır. Projenin hazırlanmasında, özellikle Covid-19’un yol açtığı zorluklar ve krizler, ‘Dijital Eğitim Eylem Planı’ doğrultusunda dijital eğitimin önemi dikkate alınmıştır. Bu konuları göz önünde bulundurarak proje kapsamında üniversite öğrencileri ve sanayi çalışanları için yüksek performanslı bir dijital teknoloji geliştirmek önceliğimizdir. Bu sayede tüm Avrupa’da polimer ve biyopolimer ve bunların üretim teknolojileri hakkında bilgi veren üniversite ve sanayi kuruluşlarının eğitimine yönelik yüksek kaliteli dijital teknolojiler geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu dijital araçlarla eğitimde kapasiteyi ve esnekliği artırmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında çevrimiçi eğitim materyalleri, laboratuvar videoları, sanal gerçeklik araçları ve ders kitabı hazırlanacak. Hazırlanan tüm bu ürünler, web sitesi üzerinden herkesin erişimine açık olacak. Ortaöğretim ve yükseköğretim seviyesinde bilgilendirme toplantıları, yarışmalar ve farkındalığı arttıracak çeşitli organizasyonlar gerçekleştirmek bu projenin hedefleri arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8