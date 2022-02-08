Yerli aşı TURKOVAC, Denizli’de uygulanmaya başlandı

Yerli korona virüs aşısı Turkovac Denizli’de uygulanmaya başlandı. Turkovac aşısı olmak isteyen vatandaşlar randevularını alarak Denizli Devlet Hastanesi’nde aşılarını yaptırabilecek.

Türkiye’de koronavirüse karşı geliştirilen ilk yerli inaktif aşısı Turkovac vatandaşların hizmetine sunulmaya devam ediyor. Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen korona virüs aşısı Turkovac’ın acil kullanım onayı almasının ardından Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca Turkovac aşısı olmuş ve ardından 29 Aralık itibariyle Şehir Hastanelerinde aşı uygulanmaya başlamıştı. Bugün de Denizli’de gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Denizli Devlet Hastanesi’nde Turkovac aşı uygulamasına başlandı. Vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevi Sistemi (MHRS), 182 ve e-Nabız’dan randevu alarak Turkovac aşılarını yaptırabilecek.

“Aşı olmak bizim vatandaşlık görevimiz”

Yerli aşıyı bekleyen Denizlili vatandaşlar da sabahın ilk saatlerinden itibaren Turkovac aşısına büyük ilgi gösterdi. Hastaneye gelerek Turkovac aşısını yaptıran Sare Şahban; “Hatırlatma dozu olarak Turkovac’ı bekledim. Aşı olmak bizim vatandaşlık görevimiz. Toplum sağlığı için herkesi aşı olmaya bekliyorum” dedi. İlk kez korona virüs aşısı olan Mustafa Akbaş da; “ Turkovac aşısının çıkacağını duyunca özelikle beklemeye başladım. Bugün de Denizli’de Turkovac aşı uygulamasının başladığını duyunca hemen Denizli Devlet Hastanesi’ne gelerek yerli aşımızı oldum. Çok mutluyum, herkesi aşıya bekliyorum” dedi.

“Denizlili vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de hiç aşı olmamış ve herhangi bir aşı ile aşılanmış kişilerin hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısını yaptırabileceğini belirterek Denizlili vatandaşları aşı olmaya çağırdı. Öztürk; “ Korona virüs ile mücadele en etkili silah olan aşılama konusunda yüzde yüz yerli olan ve Türk Bilim insanlarımız tarafından geliştirilen Turkovac aşısını bugün Denizli’de uyguluyor olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Toplumsal bağışıklık arttırmak ve koronavirüs ile mücadelemize yerli aşımız ile daha güçlü mücadele edebilmek için 18 yaş üzeri vatandaşlarımızdan hiç aşı olmamış ve herhangi bir aşı ile aşılanmış olanlar hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısını Denizli Devlet Hastanesi’nde yaptırabilir. Sağlıklı bir yaşam için Denizlili vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.