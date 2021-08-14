Yerel Medya Buluşmalarının son durağı Denizli oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneği işbirliğiyle Denizli Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde "Yerel Medya Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Osman Bahattin Dirlik, Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi Yusuf Özkır VE Daily Sabah Gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu yerel medya temsilcileri ile bir araya geldi. Edirne, Çanakkale ve İzmir’in ardından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen buluşmada konuşmacılar yerel medya temsilcilerine ‘Çok Kanallı Yayıncılık İçerik Yönetim Sistemi’ konusunda sunum gerçekleştirdi. Konuşmacıların sunumlarının ardından yerel medya mensuplarının soru ve önerileriyle program sonlandı.