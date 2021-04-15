Denizli Büyükşehir Belediyesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi gerçekleştirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliği ile 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi verildi. Vatandaşların sokak hayvanlarının bulundukları bölgede yaşam sorumluluğunu üstlenmeleri için verilen eğitim programı Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlendi. Eğitime, Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci, eğitmenler ve hayvanseverler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı Veteriner Hekimi Elvan Alkaya, burada hayvan bakım ve beslenmesi, hasta hayvanın tanınması, kedi ve köpeklerde paraziter hastalıklar ve zoonoz hastalıklar gibi insan ve hayvanların birbirine bulaştırabildikleri hastalıklar konularında bilgi verdi.

Katılım belgeleri takdim edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Veteriner Hekimi Taner Söylemez ise, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koru Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği konularını anlattı. Eğitim sonunda hayvanseverlere katılım belgeleri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci ve beraberindekiler tarafından verildi.