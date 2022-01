Yeraltısuyunu görünür yapanlar yarışacak

Her yıl 22 Mart’ta dünya çapında kutlanan Dünya Su Günü’nde Devlet Su İşleri (DSİ) 2022 yılında “Yeraltısuyunu Görünür Yapmak” teması ile afiş ve fotoğraf yarışmaları başlattı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle “Yeraltısuyunu Görünür Yapmak” konulu afiş, fotoğraf, resim ve kompozisyon yarışmaları başlattı. Uluslararası Dünya Su Günü her yıl 22 Mart’ta Tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır. Dünya Su Günü ile ilgili ilk öneri 1992 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansı’nda (UNCED) yapılmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart 1993’te Dünya Su Günü kararının resmi olarak imzalanmasından sonra her yıl dünya çapında kutlanmaya başlanmıştır. Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından organize edilen bu kutlamalar her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilmektedir. 2022 yılı Dünya Su Günü teması DSİ tarafından “Yeraltısuyunu Görünür Yapmak” olarak belirlendi. Bu yıl düzenlenecek kutlama etkinlikleri kapsamında afiş, fotoğraf, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenleyen DSİ, yarışmaya dair başvuru koşulları ve şartnameler ise resmi internet sitesinden ulaşılabileceği açıklandı.

Fotoğraf ve afiş yarışmalarına tüm profesyonel ve amatör katılımcılara açık olduğunu belirten DSİ, birinciye plaket ve 4 bin 500 TL, ikinciye plaket ve 4 bin TL, üçüncüye ise plaket ve 3 bin 500 TL ödül verileceğini açıkladı.