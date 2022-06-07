Yenilikçi fikirleriyle ön plana çıkan üniversiteliler ödüllendirildi

PAÜ İletişim Fakültesi Hierapolis Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin bu seneki rengi yeşil olarak belirlenmişti. Konuklar ve yarışmacılar doğa hassasiyetini vurgulamak adına törene yeşil bir kıyafet veya obje ile katıldı. Ödül töreni ADM Elektrik Kurumsal İletişim Yöneticisi Uğur Dayıoğlu ve Kurumsal İletişim Uzmanı Osman Yücedağ’ın “Enerji Sektöründe Kurumsal İletişim Süreçleri” temalı konuşmasıyla başladı.

Dayıoğlu, konuşmasına ADM Elektrik’in kurumsal yapısını, kurumsal iletişim birimini ve ekibini tanıtarak başladı. Marka odaklarının sürdürülebilir, insan merkezli ve yenilenebilir enerjiye dayalı olduğunu belirten konuşmacı, sosyal sorumluluk çalışmalarının sağlık çalışanlarına, sokak hayvanlarına, göçmen kuşlara ve tüketicilere yönelik şekillendiğini belirtti. Yerel ve uluslararası basın kuruluşlarıyla iş birliğinin kriz yönetimindeki önemine değinen Dayıoğlu, muhtemel krizlerde kurumsal iletişim birimine çok iş düştüğüne ve kurumsal iletişim departmanın bir şirketteki diğer birimlerle olan koordinasyonunun önemine vurgu yaptı.

Törenin diğer konuşmacısı Osman Yücedağ, yönetim politikası olarak, kriz yönetimi sürecinde patlak veren bir krizi sahiplendiklerini, krizlere olabildiğince hızlı ve uygun şekilde müdahale ettiklerini ekledi. ADM Elektik olarak Aydın, Muğla ve Denizli illerindeki üniversitelerle işbirliği içerisinde genç beyinleri ve üretilen projeleri desteklediklerini vurguladı. Yücedağ konuşmasında, yüksek eğitim alan öğrencilerin mezun olmayı beklemeden sektörle bağ kurmasının önemli olduğunu ve girişimci bir tavrın mesleğe giriş yapma noktasında çok faydalı olacağına değindi.

Etkinlik koordinatörü Doç. Dr. Osman Çalışkan yaptığı kapanış ve teşekkür konuşmasında, uygulamalı eğitimin önemine değinerek PRoject fikrinin bu konseptte hayata geçirilen örnek bir uygulama olduğunu söyledi. İletişim fakültelerinde verilen teorik eğitimin yanında uygulama olanaklarının artırılmasının öğrencinin meslek hayatına geçişini kolaylaştıran önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

Ödül töreni ile devam eden etkinlikte Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim kategorilerinde yarışan projelere ödüller verildi. İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin heyecanlı anlar yaşadığı etkinlik, 2 kategoride toplam 6 grubun ödüllerini almasıyla son buldu.