Yenilenen cihazları inceleyen Vali Atik, danışanlar tarafından hazırlanan sergiyi gezdi

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanları tarafından hazırlanan çalışmaların yer aldığı resim ve el sanatları sergisini ziyaret etti. Yenilenerek tekrar hizmete başlayan PET-CT ve gama kamera cihazını yerinde inceleyen Atik, cihazların Denizli’ye hayırlı olmasını diledi.

Denizli Devlet Hastanesi’nde düzenlenen sergiye Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli Devlet Hastanesi Yöneticileri, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları ve danışanları katıldı.

Sergiyi gezen Vali Ali Fuat Atik, TRSM çalışanları ve danışanları ile sohbet ederek yapılan ürünler hakkında bilgi aldı. TRSM danışanlarının hazırlamış olduğu ahşap boyamalar, yağlı boyamalar, seramikler, el örgüsü ürünler, takılar, yağlı boya tablo eserleri gibi çalışmalardan oluşan ürünler Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve protokol üyeleri tarafından tam not aldı.

Serginin yanında açılan Organ Bağışı ve Akılcı İlaç Kullanımı stantlarını da ziyaret eden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, stantlarda görevli sağlık çalışanlarından bilgi alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kadriye Özer Bici de organ bağışında bulunarak tüm vatandaşlarımızı organ bağışında bulunmaya davet etti.

Denizli Devlet Hastanesi bünyesinde daha çok kanser hastalarının tedavisinde kullanılan ve nükleer görüntüleme yöntemleri arasında en gelişmiş teknolojilerden biri olarak kabul edilen Pozitron Emisyon Tomografi (PET-CT) Cihazı ve Gama Kamera cihazı yenilenerek Denizlili vatandaşların tekrar hizmetine sunuldu. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, PET-CT Ünitesini ziyaret ederek yenilenen PET-CT ve Gama Kamera cihazlarını yerinde inceledi. Cihazlar hakkında sağlık çalışanlarından detaylı bilgi aldı ve cihazların Denizli’ye hayırlı olmasını diledi.

Denizli Devlet Hastanesi bünyesinde yenilenen PET- CT ve Gama Kamera cihazları; özellikle kanser hastalığının teşhisinde, kanserin evresinin saptanmasında ve tedavinde büyük kolaylık sağlayacak. Ayrıca bazı sinir sistemi ve kalp-damar sistemi hastalıklarının teşhisinde de PET- CT ve Gama Kamera cihazlarından faydalanılabilecek.