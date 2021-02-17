Yenidoğan ve çocuklarda kalça çıkıklığı tedavi edilmezse kalıcı sakatlığa neden olabiliyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Necip Özateş, yenidoğan ve çocuklarda kalça çıkıklığının tedavi edilmemesi halinde kalıcı sakatlığa neden olabileceğini belirtti.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Necip Özateş, kalça çıkıklığı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Kalça çıkıklığı adıyla bilinen gelişimsel kalça displazisinin yenidoğan döneminde tanısı konulan ve tedavi edilmediğinde uzun vadede ciddi sorunlara neden olabilen bir rahatsızlık olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Necip Özateş, "Gelişimsel kalça displazisi, bebeklerde kalça ekleminin anatomik ilişkisinin bozulduğu dinamik ve ilerleyici bir durumdur. Uyluk kemiğiyle leğen kemiğinin eklem bölgesi gelişimi sırasındaki uyumsuzluğu kalça ekleminin tam oluşamamasına sebep olur. Doğuştan kalça çıkığı sorununa ülkemizde 1000 bebekte yaklaşık 5 ile 15’inde’inde rastlanabiliyor. Erken teşhis edilmeyip tedavi edilmezse kalıcı sakatlıklara yol açabilen kalça çıkığında özellikle yeni doğan bebeklerde doğru ve özel muayene yöntemleri ile tanı konulabilmektedir" dedi.

"Bebeklerde doğuştan gelen kalça çıkığı ancak doktor muayenesi sırasında fark edilebilir"

Bebeklerde gelişimsel kalça displazisinin ancak doktor muayenelerinde fark edilebileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Necip Özateş; "Kalça çıkıklığında erken tanı ve tedavi için yenidoğan tüm bebeklere 6. haftada ortopedi muayenesi önerilmektedir. Bacaklardaki boğumlarda asimetri olması, bacağın birinin diğerine göre kısa olması ya da kalçanın dış yana doğru açılmasındaki azlık önemli bulgular arasında yer alıyor. Muayene sırasında yapılan kalça ultrasonografisi ile doğru tanı koyulabilmektedir.

Kalça çıkıklığına neden olan risklere dikkat edilmesi gerekir. Eskiden yapılan bebekleri kundaklama kalça çıkıklığına sebep olan önemli nedenlerden biridir. Bebeklerin hareketlerini kısıtlayacak şekilde dar kıyafetler giydirmek kalçada gelişim bozukluğuna neden olabilmektedir. Bebekleri iki bacağından tutarak kaldırmak, bacakları birbirine baskıyla yaklaştıracağından kalça çıkıklığına yol açmaktadır. Ayrıca, ikiz gebelikler, ilk doğan cinsiyeti kız bebekler, doğumdaki geliş bozuklukları, gebelikle ilgili bazı komplikasyonlar kalça çıkıklığına yol açabilmektedir" şeklinde konuştu.

"Tedavi edilmeyen kalça çıkıklığı yürüyüş problemleri kalça eklem ağrıları gibi daha ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir" diyen Op. Dr. Necip Özateş, şu uyarılarda bulundu:

“Kalça çıkıklığının başarılı bir şekilde tedavi edilmesi ileride oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde önemli rol oynar. Erken tanı ve tedavi ile çoğu çocuk herhangi bir sorun yaşamadan normal olarak gelişebilir. Tedavi edilmeyen kalça çıkığı, kalça ekleminde kalıcı bozukluğa bağlı ciddi şikayetlere neden olabilir. Son olarak kalça çıkıklığı tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Ortopedi, pediatri, kadın doğum doktorlarının yaklaşımı ile doğru tanı ve tedavi mümkündür. Hastanemizde kalça çıkıklığının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Tüm hastalarımıza acil şifalar dileriz"