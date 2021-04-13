Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından tüm Türkiye’nin beklediği Ramazan ayına ilişkin yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı. Açıklamaların detaylı halinin ise İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yayımlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası tüm Türkiye’nin beklediği yeni korona virüs tedbirlerini açıkladı. Türkiye’nin korona virüs ile mücadelesi konusunda açıklamalarda bulunan Erdoğan konuşmasında, ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirterek, yeni kararları açıkladı.

Yeni korona virüs tedbirleri açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlararası seyahatlere izin verilmeyecek. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını getiriyoruz. Yeme içme hizmeti veren mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek. Lokantalar sadece belirlenen saatlerde paket servis hizmeti verecek. Düğün nişan kına vb. tüm toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi. Kamuda saat 16.00 bitecek şekilde dönüşümlü esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olan ve 10 yaş altı bulunan kadın personel idari izinli sayılacak. Özel sektör firmaları bu yönde teşvik edilecek” dedi.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona virüs tedbirlerinin bu gece yarısına kadar İçişleri Bakanlığı tarafından detaylı olarak yayımlanacağını belirtti.