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Yazı fırsat bilerek kaçak güneş gözlük satmak isterken polise yakalandı

Denizli’de yaz aylarını fırsat bilerek kaçak güneş gözlüğünün yanı sıra çeşitli türde eşya, tütün ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ve tarihi eser ele geçirildi.

DENİZLİ 26.04.2021, 14:17
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Yazı fırsat bilerek kaçak güneş gözlük satmak isterken polise yakalandı

Denizli’de yaz aylarını fırsat bilerek kaçak güneş gözlüğünün yanı sıra çeşitli türde eşya, tütün ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ve tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kent genelinde çeşitli türde ürün ve tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Yaz aylarını fırsat bilen kaçakçılar vatandaşların güneş gözlüğü ihtiyacını kaçak ürünlerle karşılamak isterken polise yakalandı. KOM ekiplerinin kısa süreli fiziki ve teknik takibe aldığı 3 şahsı 3 ayrı operasyon ile gözaltına aldı. Yapılan aramalar kapsamında ise değişik marka ve modellerde bin 357 adet kaçak optik ve güneş gözlüğü, 281 adet kaçak kol saati, 41 kilogram kaçak nargile tütünü ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen korozyonlu kap ele geçirildi.
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