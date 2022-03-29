Yayla gölünde su istenilen seviyeyi görmedi

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan Süleymanlı Yayla Gölü’nde son yağışların ardından su seviyesi yükseliş gösterse de istenilen seviyeye ulaşamadı.

Uzun bir süredir su seviyesinin düşük olduğu Buldan Süleymanlı Yayla Gölü yağışların ardından dolmaya başladı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan gölde, su oranının geçen yıllara göre eksik kaldığı belirtildi. Bahar ayında su seviyesinin yükselmesini beklediklerini ifade eden Oktay Çetin, “Gölde soğuk havaların artmasıyla birlikte buzlanma oldu. Burada yaşayan göçmen kuşlar ve kazlar gölü terk etti. Özellikle kazlar buzu kıramadıkları için Derbent Barajına gittiklerini öğrendik. Su seviyesi yağan kar ve yağmurdan dolayı yükseldi. Ancak geçtiğimiz bahar aylarındaki doluluk oranına ulaşmadı. Kuraklıktan dolayı toprak iyice kurumuştu. Şimdi toprak yeni yeni doyuma ulaşıyor. Önümüzdeki bahar aylarında yağmurlarla birlikte su seviyesinin yeniden artmasını bekliyor ve temenni ediyoruz. İnşallah gölümüz yeniden eski günlerine kavuşur“ dedi.