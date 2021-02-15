Yaşlı kadın 2 ay önce kaybolan para dolu cüzdanına kavuştu

Denizli’de yaşayan 65 yaşındaki Fatma Kılcı, 2 ay önce pazarda alışveriş esnasında içerisinde 500 TL bulunan cüzdanını kaybetmesinin ardından belediyenin zabıta ekiplerine başvurdu. Umutlu bekleyişinin ardından, iyi yürekli pazarcı esnafı cüzdanı zabıta ekiplerine teslim etmesi ile her şey aydınlandı.

Sarayköy ilçesinde, Cumartesi günleri kurulan ilçe pazarına yaklaşık 2 ay önce alışverişe giden 65 yaşındaki Fatma Kılcı, alışveriş yaptığı esnada içerisinde 500 TL bulunan cüzdanını bir tezgahta unuttu. Sarayköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine başvuran Kılcı, 2 ay boyunca bir umut ile kaybettiği cüzdanını bekledi. Pazarcı esnafı tarafından tezgahında bulduğu cüzdanı zabıta ekiplerine teslim etti. İçerisinde kimlik bulunmadığı için emanette tutulan cüzdan sahibinin bulunması için bekletildi. İlçede hayvancılık yapan Kılcı, bir umut ile beklediği cüzdanı için zabıta ekiplerine başvuruda bulundu. Cüzdanının şeklini ve içerisindeki para miktarını zabıta ekiplerine anlatan Kılcı’ya cüzdanı teslim edildi.

“Cüzdanım iyi yürekli esnafımız tarafından zabıta ekiplerine teslim edilmiş”

Cüzdanı bulunan ve tekrardan zabıtaya başvuran Kılcı, “Yakın dostlarım zabıtaya başvuruda bulun demesinin ardından cüzdanımı sormak için belediyenin zabıta ekiplerine durumu anlattım. Çok şükür ki cüzdanım iyi yürekli esnafımız tarafından zabıta ekiplerine teslim edilmiş. Hayvancılık yaptığım için merkezde olmuyorum. 1 veya 2 ay arasında pazar ihtiyaçlarımı görmek için merkeze iniyorum. Cüzdanımı bulan esnaf kardeşime ve zabıta ekiplerine çok teşekkür ederim” dedi.