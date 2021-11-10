Yaşlı adamın bağışlanan karaciğeri İzmir’deki hastaya umut oldu

Denizli’de yaşayan 83 yaşındaki Necati Acar’ın geçirdiği beyin kanaması sonucu 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acar’ın karaciğeri İzmir’de organ bekleyen hastaya gönderildi.

4 Kasım’da evinde fenalaşarak Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen Necati Acar’ın ilk müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alınan Acar, yoğun bakımda süren 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi yetkilileri Acar’ın ailesi ile görüştü. Ailenin organ bağışına onay vermesi üzerine karaciğer alınarak İzmir’de organ bekleyen hastaya gönderildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Acar ailesini organ bağışında bulundukları için teşekkür ederek, “Necati Acar amcamızın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi tarafından organları bağışlandı. Öncelikle aileye baş sağlığı diliyorum. Acılarını bir kenara bırakarak organ bağışında bulundular ve organ bekleyen bir hastamızın hayata yeniden umutla tutunmasını sağladılar. Buradan tekrar tüm halkımızı organ bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.