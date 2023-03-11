Yaşamını yitiren depremzedeler Denizli’de anıldı

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Denizli İl Başkanlığı üyesi bir grup kamu çalışanı, depremde yaşamını yitirenler için Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde anma etkinliği düzenledi.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) Denizli İl Başkanlığı üyesi bir grup kamu çalışanı, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle kentte bir takım anma etkinliği düzenledi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan etkinlikte yaşamını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu, dua, karanfil bırakma ve lokma dağıtımı yapıldı. Anma etkinliğinde konuşan TEÇ-SEN Denizli İl Başkanı Özlem Özer, deprem nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Felaketin boyutunun artmasında insan rolünün etkili olduğunu belirten Başkan Özer, “Birbirimizin canını, malını, evlatlarını korumak ile kollamak hepimizin toplumsal sorumluluğu ve göreviyken, daha hayatın ne olduğunu anlamadan, büyük bir acıyla hayata veda etmiş olan canlarımız için insanlığımız adına utanç duyuyoruz. Maalesef, doğal afetler kontrolümüz dışındaki faktörler olsa da felaketin boyutunun artmasında insan faktörünün etkili olması, denetim eksiklikleri, sorumluların sorumsuzca davranması, açgözlü insanların üç kuruş fazla kazanması için malzemeden çalması, düzgün, güvenli ve yaşanabilir bir konut yapamadığımız için utanarak özür dileriz” dedi.

“Yardımlaşma ve dayanışma örneği gösteren aziz milletimize sonsuz teşekkür ederiz”

‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremin yaralarının sarılmasında zamanın önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Başkan Özlem Özer, “Umarız ki zaman, yaralarımızı iyileştirmek için bir araç olur ve kayıplarımızı kabullenmemize yardımcı olur. Ülkemizi derin yasa boğan büyük deprem afeti nedeniyle canla başla mücadele eden, yerli, yabancı arama kurtarma ekiplerine, madencilerimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize, askerimize, emniyet personellerimize, ambulans şoförlerimize, kepçe operatörlerimize, kamyon şoförlerimize, aşçılarımıza, kamu görevlilerimize, yardımlaşma ve dayanışma örneği gösteren aziz milletimize sonsuz teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.