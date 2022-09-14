Yaşam tarzı değişikliği kalp sağlığını etkiliyor

Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam, yaşam tarzı değişikliğinin kalp sağlığını etkilediğini belirterek, “Hipertansiyon var olup tedavi edilmezse kalp hastalığı kendiliğinden düzelmez ama mutlaka yaşam tarzı değişikliği kalp sağlığında ciddi rol oynar. Yani ilaç tedavisi uygulamadan, hasta kilosunu veriyorsa ve sporunu yapıyorsa tansiyonunu düzene sokabilir” dedi.

Günümüzün vebası haline gelen kalp hastalığı sorunu gittikçe artıyor. Kalp büyümesi hastalığıyla ilgili tanı ve tedavi yöntemleri hakkında konuşan Özel Egekent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam, önemli açıklamalarda bulundu. Hastalık hakkında doktora başvurmanın önemine değinen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fatih Çam, “Kalp büyümesi ile ilgili bir şikayet çok olmaz. Yani kalbim büyüdüğü için doktora geldim denilmez. Hastanın hipertansiyonu vardır. Tansiyon hastalığıyla alakalı baş ağrısı, göz kararması, bulanıklık ve dolgunluk hissi olabilir. Kalp büyümesinin en sık sebebi olan hipertansiyon, hastalar için hastaneye geliş şikayetlerinden bir tanesidir. Bunlar varsa mutlaka bir kalp grafisi ve kalp ultrasonu yani ekokardiyografi yaparız. Biz kalp büyümesini ve EKG ve ekokardiyografi ile tanısını koyuyoruz” dedi.

“Kalp büyümesinin kendiliğinden düzelmez”

Kalp büyümesinin doktor müdahalesi olmadan geçemeyeceğini ancak yaşam tarzının bunda etkili olduğunu vurgulayan Dr. Fatih Çam, “Kalp büyümesi doktor müdahalesi olmadan geçmesi mümkün değildir. Hipertansiyon var olup tedavi edilmezse kalp hastalığı kendiliğinden düzelmez ama mutlaka yaşam tarzı değişikliği kalp sağlığında bunda ciddi rol oynar. Yani ilaç tedavisi uygulamadan, hasta kilosunu veriyorsa ve sporunu yapıyorsa tansiyonunu düzene sokabilir. Bunların hiç birini uygulamadan kalp büyümesinin kendiliğinden düzelmez. Bunun dışında kalp damar ve kalp kapak problemleri yine ilaç kullanmadan sorun çözülmez. Eğer kapakta bir problem varsa ve bu giderek kötüye gidiyorsa buna ilaç kullanmadan veya müdahale etmeden çözülemez. Kalp büyümesinin tedavileri sebebine yönelik oluyor. Hipertansiyon kalp büyümesinin en önemli tedavisi. Hipertansiyonu biz ilaçla tedavi ediyoruz. Kapak problemlerine bağlı olan kalp büyümelerini ameliyat ile yapabiliyoruz. Bunun dışında kalp damar problemleri olan insanlarda da baypas ve anju gibi tedavilerle kalp yetersizliğini önlemeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.