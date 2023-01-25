Yarıyıl tatilinde çocuklar Merkezefendi’de tiyatro ile eğleniyor

Merkezefendi Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların keyifli ve eğlenceli vakit geçirebilmesi için ücretsiz tiyatro oyunu gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen tiyatro gösterisinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Merkezefendi Belediyesi, kültürel ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Yarıyıl tatilinde çocukların hem öğrendikleri hem de güzel vakit geçirdiği ‘Masal Dünya’ adlı tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi’nde Servergazi Salonda çocukların katılımıyla oynandı. Merkezefendi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, ‘Masal Dünya’ isimli oyunla minik seyircilere eğlence dolu bir gün yaşattı. Yaklaşık 40 dakika süren 3 seanslık oyunda, oyuncular çocukların telefon, tablet ve günümüzün sorunu olan; bilgisayar oyunlarından uzaklaşmalarını eğlenceli bir dille anlattı. Sevgi, dostluk ve arkadaşlık temasının bilinen masal kahramanları ile işlendiği müzikli ve danslı oyunu, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Oyuncular sahnede, çocuklar ise yerlerinde şarkılar söyleyip dans etti.