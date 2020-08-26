Yarı fiyatına verdiği sahte dövizi sosyal medyadan 2 kişiye sattı
DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE, 100 BİN LİRA DEĞERİNDE OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ SAHTE DÖVİZİ, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İKİ AYRI KİŞİYE SATAN ŞÜPHELİ JANDARMA TARAFINDAN YAKALANDI.
Denizli’nin Tavas ilçesinde, 100 bin lira değerinde olduğunu iddia ettiği sahte dövizi, sosyal medya üzerinden iki ayrı kişiye satan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.
Olay, Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; internet üzerinden sahte sosyal medya hesabı açan Adem A. (33), “Elimde 100 bin liralık Avusturya doları var. İsteyene 50 bin liraya veririm” şeklinde paylaşım yaptı. Temmuz ve Ağustos ayları boyunca paylaşımda kalan ileti sayesinde 2 kişiyle irtibat kuran şüpheli, kolay para kazanmak isteyen bu kişileri kandırıp toplamda 100 bin TL dolandırdı.
Dolandırıldıklarını anlayan mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenledikleri ortak operasyonda şüpheli Adem A’yı yakaladı.
Gözaltına alınan Adem A, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından sevk edildiği Tavas Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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