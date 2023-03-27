Yardıma koşanlar plaketle onurlandırıldı

Denizli’de 74 dernek, sivil toplum kuruluşu ve vakfın tek çatı altında toplandığı Denizli Gönüllü Platformu üyelerini geleneksel iftar sofrasında, deprem bölgesine yardımların gönderilmesinde, Denizli’ye gelen depremzedelere yardım yapılması ve ‘Ailemi Koruyorum’ projesinde görev alan dernek ve vakıf başkanlarına plaket verildi.

Denizli’de 74 dernek sivil toplum kuruluşu ve vakfın tek çatı altında toplandığı Denizli Gönüllü Platformu üyeleri, platform başkanı Ayhan Doğruyol’un ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Cedide Abalıoğlu İmam Hatip Lisesi’ndeki iftar yemeğine önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, platform üyesi dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İftar programında deprem bölgesine yardımların gönderilmesinde, Denizli’ye gelen depremzedelere yardım yapılması ve ‘Ailemi Koruyorum’ projesinde görev alan dernek ve vakıf başkanlarına plaket verildi.

Platform üyesi dernek ve vakıflarla birlikte Denizli’ye hizmet etmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Doğruyol, “Platformumuz 74 dernek, sivil topluk kuruluşu ve vakfın birlikteliğiyle kuruldu. Platform üyelerimiz uzman oldukları konularda Denizli halkına hizmet vermeye devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yardımların çok hızlı ulaştırılmasından, ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek gönderilmesine, Denizli’ye gelen depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasından, Osmanlıca eğitimlerinin verilmesine kadar birçok alanda gönüllü olarak hizmet veriyoruz. Yıl boyunca yapılan hizmetlerin değerlendirilmesiyle ilgili toplantımızı geleneksel iftar yemeğimizle birleştirdik. Katılım sağlayan tüm platform üyelerimize, bizi yalnız bırakmayan tüm protokol üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.