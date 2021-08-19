Yaralı şahine Büyükşehir şefkati

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi’ne yaralı olarak getirilen şahin, tedavisinin ardından yeniden özgürlüğe kanat çırptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi, hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yanı sıra vahşi doğaya da şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çivril İlçesi’nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bir şahin bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı şahini tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri tarafından yapılan incelemede şahinin kanadından yaralı olduğu tespit edildi. Yaklaşık 1 haftalık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan yaralı şahin yeniden özgürlüğe kanat çırptı.