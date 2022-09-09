Son Dakika
Yaralı leylekler tedavi edildi
Denizli’de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan iki leylek, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
DENİZLİ 09.09.2022, 11:13
Denizli’de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan iki leylek, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Denizli’de iki leyleğin bitkin halde durduğunu fark eden vatandaş, yanlarına gittiğinde yaralı olduklarını gördü. Aracına aldıkları leyleklerin karnını doyuran vatandaş, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine gitti. Burada tedavisine başlanılan leylekler, kısa sürede sağlıklarına kavuştu. Sonrasında Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesinde halkalama işlemleri tamamlanan leylekler, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
22
açık
Sayfalar Tümü