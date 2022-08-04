Yaralı leylek tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırptı

Denizli’de bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Denizli’de yolda giderken uçmayan leyleği fark ederek yaralandığını gören vatandaş, leyleği alarak Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesine gitti. Burada teslim alınan leylek karnı doyurulduktan sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Tedavisine başlanılan leylek, kısa süre sonra eski haline döndü. Halkalama işleminin ardından leylek tekrar doğaya salındı.