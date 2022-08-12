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Yaralı leylek tedavi altına alındı

Denizli’de jandarma tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DENİZLİ 12.08.2022, 14:38
Yaralı leylek tedavi altına alındı

Denizli’de jandarma tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Pamukkale ilçesine bağlı Çeşmebaşı Mahallesinde görevlerini yaparken yerde hareketsiz bir şekilde duran leyleği fark etti. Yanına yaklaştığında leyleğin yaralı olduğunu gören jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yolunu tuttu. Tedavi altına alınan leylek, kısa sürede sağlığına kavuşturularak yaşam alanına bırakılacak.

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