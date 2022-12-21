Yaralı kızıl şahin tedavi edildi

Denizli’nin Çal ilçesinde vatandaş tarafından arazide yaralı olarak bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesindeki tarlasını gezen çiftçi, arazide kızıl şahini gördü. Yanına yaklaştığında şahinin yaralı olduğunu gören çiftçinin ihbarı üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri, şahini alarak karnını doyurdu. Sonrasından kızıl şahin Denizli Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Burada yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan şahin özgürlüğe kanat çırptı.