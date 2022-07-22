Yaralı kaplumbağaya Kıbrıs Harekatı anısına ‘Lara Barış’ ismi verildi

Plastik yutması sonucu yaralanan deniz kaplumbağası, DEKAMER’de gerçekleştirilen 1,5 yıllık tedavisi ve uydu takip cihazının takılmasının ardından tekrardan denize bırakıldı. Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümünde yeniden denizle buluşan kaplumbağa, özel günün anısına ’Lara Barış’ ismi verildi.

Üniversite-şehir bütünleşmesi konusunda Denizli’deki kurum, kuruluş, firma ve sivil toplum örgütleri ile insanlığa, doğaya, bilime ve topluma faydaları proje ve iş birliklerini hayata geçirmeye devam eden Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) bu iş birliklerini Denizli il sınırları dışına da taşıdı. Yaralı halde bulunup tedavi edilmek üzere DEKAMER’e getirilen deniz kaplumbağası, Antalya Lara Barut Grup iş birliğinde yeniden sağlığına kavuştu. 15 Ekim 2020 tarihinde, Göynük’te yaralı ve yediği plastikler nedeniyle sağlığı bozulmuş bir şekilde kıyıya vuran ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından tedavisi tamamlanan Lara Barış isimli deniz kaplumbağası, tedavi ve uydu takip cihazı takılması masraflarını üstlenen Lara Barut Collection Otel’in sahilinden denize bırakıldı.

Lara Barış’ın yeniden denizler ile buluşturulduğu bu güzel güne; PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel, PAÜ Öğretim Üyesi ve aynı zamanda DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, ilgililer ile yerli ve yabancı çok sayıda turist şahitlik etti.

Deniz kaplumbağasının tedavi süreci hakkında konuklara açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağasının deniz kıyısında halsiz bir şekilde bulunduğunu, bağırsaklarında bol miktarda plastik tespit ettiklerini söyledi. Boyun kısmında da yaralarının olduğunu belirten Prof. Dr. Kaska, öncelikle ilaç tedavisi ile bağırsaklarındaki plastiği temizlediklerini belirtti. Deniz kaplumbağasının artık sağlığına kavuştuğunu ve yeniden dalmaya başladığını sözlerine ekledi. Tedavileri tamamlanan deniz kaplumbağalarını, yaralı halde bulundukları bölgelerde, bu konudaki farkındalığın arttırması adına, bulundukları bölgeye en yakın kıyıdan tekrardan denize bırakmayı tercih ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Yakup Kaska, kaplumbağanın kendilerine ulaştırılmasında katkısı bulunan ilgili kuruluşlar ile tedavi masraflarını üstlenen Lara Barut Collection Otel yönetimine teşekkürlerini iletti.

Konu ile ilgili olarak Lara Barut Collection Kalite Müdürü Gülbahar Ölmez, kendilerinin doğanın korunması ve sosyal sorumluluk konularına büyük önem verdiklerini hatırlatırken, Lara Barış isimli deniz kaplumbağasının tekrardan denizler ile buluşturulduğu bu günde kendilerini yalnız başta PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan olmak üzere davetli ve doğaseverlere teşekkürlerini iletti. Denizli kaplumbağaları için sahillerindeki yuvalarını korumaktan çok daha fazlasını yapmak istediklerini, araştırmaların neticesinde ise DEKAMER’in yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olduklarını söyleyen Ölmez, Lara Barut Collection olarak Pamukkale Üniversitesi ve DEKAMER’in iş birliğinde bu projede birlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“Sıfır atık ve vahşi yaşamın korunması konularında her türlü iş birliğine hazırız”

Lara Barış’ın deniz ile tekrar buluşmasına şahitlik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan basın mensuplarına yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Pamukkale Üniversitesi, bu yıl 30.yılını kutluyor. DEKAMER de bu 30 yıllık sürede önemli çalışmalara imza attı. Bugün burada bu merkezin başarılarından bir tanesine hep birlikte şahit olduk. Plastik atık yutması sonucu yaralanmış ve iç organları hasara uğramış; 1,5 yıldır tedavi gören, 30 yaşındaki deniz kaplumbağamızın tekrardan deniz ile buluşmasının mutluluğunu Üniversitem adına yaşıyorum. Merkezi Dalyan’da bulunan, Pamukkale Üniversitesi DEKAMER bünyesinde Dünyanın farklı sularından Ülkemizin denizlerine ulaşan, hasta ve yaralı deniz kaplumbağalarının tedavileri yapılmaktadır. Ben bir doktor olarak, iyileşen bir hasta ile onun yaşadığı mutluluğa ortak oluyorum. Bugün de yine iki kat mutluyum. Üniversitemizin 30.yıl kutlamalarının ilk adımını bugün burada atmış oluyoruz. Lara Barut Grup, kaplumbağamızın tedavi masraflarını ve uydu takip cihazının takılması masraflarını üstlenerek çok büyük katkı sağlamışlardır; örnek bir davranış gerçekleştirmişlerdir. Üniversitem ve DEKAMER adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. 20 Temmuz tarihi, bildiği üzere Kıbrıs Barış Harekâtının da yıl dönümüdür. Lara Barut Grup tarafından ismi Lara konulan kaplumbağamıza, biz de Üniversitemiz olarak Barış soy ismini koyuyoruz. Dünyanın farklı sahillerine gidecek olan Lara Barış’ın tüm dünyaya barış getirmesini temenni ediyorum. Pamukkale Üniversitesi, sıfır atık konusunda öncü olan üniversitelerden birisidir. Vahşi yaşamın korunmasında da bu öncülüğünü devam ettirmektedir. Bu konuda bizler tüm paydaşlık ilişkilerine, iş birliklerine hazırız. Bizler, doğal hayatın korunması tarafındayız. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız.”