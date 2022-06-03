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Yaralı bulunan yılan kartalı tedavi edildi

Denizli’de çiftçi tarafından yaralı halde bulunan yılan kartalı, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

DENİZLİ 03.06.2022, 13:09
Yaralı bulunan yılan kartalı tedavi edildi

Denizli’de çiftçi tarafından yaralı halde bulunan yılan kartalı, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Denizli’de tarlada çalışan çiftçi, yaralı halde yılan kartalının hareketsiz durduğunu görünce merakla yanına gidip yakından baktı. Vahşi hayvandaki yaranın büyük olduğunu fark eden çiftçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne (DKMP) gitti. Burada beslenen kartal, tedavisi yapılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü. Kısa sürede tedavisi tamamlanan kartal, halkalama işleminin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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