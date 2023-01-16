Yaptığı tostu kiloyla satıyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde sanayi sitesi içinde bulunan bir büfede hazırlanan özel tost, kiloyla satıyor.

Çivril ilçesinde yaşayan ve babasından kalma mesleği 24 yıldır sürdüren Mehmet Yıldırım, büfesinde kiloyla tost yapmaya başladı. Her geçen gün tostun ilgi görmesinden sonra yapımı ilerleten Yıldırım, tostları kiloyla satmaya başladı. Teraziyle tartarak servis eden Yıldırım, kiloluk tostun büyük ilgi gördüğünü belirtti. Babasının 1977 yılında açtığı ve işlettiği büfede severek çalıştığını ifade eden Yıldırım, "Büfemiz sanayi sitesi içinde. Karışık tost revaçta bir yiyecek. Tostta malzemelerde yapılabilecek her türlü değişikliği yaptık. En son kiloya tostu menümüze kattık. Kiloyla satılan tosta duble malzemeli tosttan daha fazla malzeme koyuyoruz. Bu yüzden daha doyurucu oluyor” dedi.

Bir kilo tost ile üç kişinin rahat doyabileceğini ifade eden Mehmet Yıldırım, "Biz tostu yaparken müşterilerin istekleri doğrultusunda ilerledik. Zaten duble malzemeli tost yapıyorduk, bir müşterimiz yumurtayı daha fazla isteyince biz sucuğu da artırdık; kaşarı fazla koyduk, domatesi sucuğu derken dubleden daha dolgun bir tost elde ettik. Müşterimize sunum yaptığımız zaman ne kadar ağır deyince tarttık ve 1 kilo 250 gram geldi. Sonra işi biraz standarda bağlamak ve fiyatlandırmasını yapabilmek için bir kiloda sabitledik" diye konuştu.

"Bütün tost 60, bir kilo tost 100 lira"

Tostu yaptıktan sonra fiyatlandırma kısmında şaşırdıklarını belirten Yıldırım "Yıllardır yarım ve üç çeyrek tost sattık. Son zamanlarda duble tost çıktı. Hepsinin fiyatını kafamızdan biliyoruz ama bir kilo tostun fiyatı ne olacak önce bilemedik. Sonra müşteri memnuniyetini de göz önünde bulundurarak bir kilo tosta 100 lira fiyat belirledik. Kiloluk tostun müşterisi günden güne artıyor. Üç kişi çok rahat doyuyor, duble tosttan daha doyurucu. Servis yaparken tartıda servis ediyoruz, müşteri tostun kilosunu görüyor" ifadelerini kullandı.