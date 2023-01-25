Yangının yaraları sarılacak

Sabaha karşı çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Çakat ailesini ziyaret eden Başkan Osman Zolan, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesinin yangının yaralarını saracağını söyledi.

Denizli’nin Pamukkale İlçesindeki Anafartalar Mahallesi’nde Salı günü sabaha karşı meydana gelen talihsiz olayda aynı arsada bulunan baba Medeni Çakat ve oğlu Gökhan Çakat’a ait müstakil evlerde elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hemen müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı talihsiz olayın ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çakat ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Zolan, olayda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek baba Medeni Çakat ve oğlu Gökhan Çakat’a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sevgi Eli devrede

Yangının yaralarının Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sarılacağını kaydeden Başkan Osman Zolan, bu konuda Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli’nin hemen çalışmalara başladığını kaydetti. Ziyaretin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, aileye sağlanacak destekle ilgili işlem başlattı. Eşi ile yaşayan baba Medeni Çakat ile eşi ve 2 çocuğu ile yaşayan Gökhan Çakat’a kısa süre içerisinde destek sağlanacağı ifade edildi.