banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Artık salgın aşı olmayanların salgını
Artık salgın aşı olmayanların salgını
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı
CHP'liler için ''bunları asmak şart'' diyen isim görevden alındı

Yanan ormanlar için ağaçlandırma projesi başladı

Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi ve Tavas İlçesi Pınarlık Mahallesi zeytin yaylası mevkiinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi sonrası havadan drone ile tespit yapılarak ağaçlandırma projesine başlandı.

DENİZLİ 11.08.2021, 13:52
Yanan ormanlar için ağaçlandırma projesi başladı

Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi ve Tavas İlçesi Pınarlık Mahallesi zeytin yaylası mevkiinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi sonrası havadan drone ile tespit yapılarak ağaçlandırma projesine başlandı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi ve Tavas İlçesi Pınarlık Mahallesi zeytin yaylası mevkiinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi sonrası Etüd Proje Başmühendisliğince ağaçlandırılma projelerine ara vermeden başladı. Ağaçlandırma sahalarının alan tespiti için İnsansız Hava Aracı (İHA) drone ile çekimi yapılan bindirmeli hava fotoğrafları, bilgisayar ortamında ortofotoya dönüştürüldü. Bu sayede yangından zarar gören alanların en doğru ve güncel saha dökümü elde edilerek daha pratik ve sağlıklı projeler yapılırken, yanan orman alanlarının ağaçlandırma çalışmalarına da en kısa sürede başlanılacağı belirtildi.
Yorumlar (0)
28°
açık