Yanan kimya fabrikasının çevresindeki diğer işletmeler boşaltıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, araç kimyasalları üreten fabrikada 2 saattir devam eden yangın nedeniyle, çevredeki bazı diğer fabrikaların da boşaltıldığı açıklandı.

Çalışmalarla ilgili olarak Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamada; “28 Kasım 2022 günü saat 12.30 sularında ilimiz Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen yangınla ilgili olarak ekiplerimiz ivedilikle olay mahalline intikal etmiş, söndürme ve soğutma çalışmalarına başlamışlardır. Şu an itibariyle herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Yangın mahallinin etrafındaki fabrikalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, ekiplerimiz yangının çevreye etkisi ile ilgili tüm tedbirleri almıştır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı araştırma çalışmaları başlatılmıştır” denildi.