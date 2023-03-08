Yanan ev küle döndü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde iki katlı ev, çıkan yangında küle döndü.

Yangın, Acıpayam ilçesine bağlı Ören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fahrettin U.’ya ait iki katlı ve yarısı ahşap olan evde, iddiaya göre elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. Alevleri sardığı evi görenleri ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Kullanılmaz hale gelen evde ekipler çalışma başlattı.