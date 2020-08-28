Yan yatan cip metrelerce sürüklendi
DENİZLİ’DE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ ORTA REFÜJÜ AŞARAK YOLUN KARŞISINA GEÇTİ. YAN YATAN VE METRELERCE SÜRÜKLENEN CİPTEN SÜRÜCÜ YARALI OLARAK KURTARILDI.
Denizli’de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjü aşarak yolun karşısına geçti. Yan yatan ve metrelerce sürüklenen cipten sürücü yaralı olarak kurtarıldı.
Olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi Denizli Afyon Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, 09 F 8568 plakalı cip ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjü geçtiği esnada yan yatan cip karşı şeritte metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. yan yatan cipten çıkarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından Honaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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